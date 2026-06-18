Супервулкан Кампи готовится к извержению в Италии

За период с 8 по 14 июня в районе супервулкана Кампи Флегрей, который располагается в Италии, к западу от Неаполя, на берегу залива Поццуоли, зафиксировали 89 сейсмических событий, из которых 47 удалось локализовать. Об этом написали в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Пик пришелся на 11 июня. Сейсмическая активность в период оказалась мощнее, чем на предыдущей неделе. Хотя общее число локализованных землетрясений тогда предстало более высоким — 67 из 115 событий.
При этом некоторые ключевые параметры вулканической системы указывают на нарастание напряжения. Скорость поднятия почвы с февраля держится на уровне около 10 миллиметров. Показатель стабилен уже несколько месяцев.
Наблюдения за фумаролами — трещинами, которые выделяют горячие газы, — тоже дают неоднозначную картину. Температура фумаролы Пишарелли остается стабильной — около +95 °C. В то же время фумарола BG внутри кратера Сольфатара продолжает нагреваться. Средний показатель держится на отметке +173 °C, как и неделей ранее.
При этом эксперты подчеркнули, что временное снижение количества землетрясений не означает спокойствие системы. На фоне многолетнего нарастания давления, которое фиксируется уже два десятка лет, текущие показатели не свидетельствуют о возврате к исходному состоянию. Медленное, но устойчивое изменение параметров говорит о том, что супервулкан Кампи Флегрей по‑прежнему находится в фазе активизации и, несмотря на краткосрочное затишье, извержение начнется в любой момент.