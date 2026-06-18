Супервулкан Кампи готовится к извержению в Италии

При этом эксперты подчеркнули, что временное снижение количества землетрясений не означает спокойствие системы. На фоне многолетнего нарастания давления, которое фиксируется уже два десятка лет, текущие показатели не свидетельствуют о возврате к исходному состоянию. Медленное, но устойчивое изменение параметров говорит о том, что супервулкан Кампи Флегрей по‑прежнему находится в фазе активизации и, несмотря на краткосрочное затишье, извержение начнется в любой момент.