Черный дождь оставил следы в Подмосковье: видео

Сегодня, 18 июня, в подмосковном городе Железнодорожный после дождя жители заметили на подоконниках, машинах и других поверхностях странный темный налет, который по виду напоминал гарь или следы нефтепродуктов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва с огоньком». При этом официальные органы — администрация города и экологические службы — пока никак не прокомментировали ситуацию.
Необычное явление совпало с масштабной атакой беспилотников в ночь на четверг. По информации Минобороны, сбили более 550 дронов. Прямую связь между событиями пока не подтвердили.
Подобные черные дожди уже фиксировались в 2026 году в других городах России: Туапсе, Рязани и Рыбинске. Тогда осадки с загрязняющими веществами выпадали после ударов по объектам нефтяной инфраструктуры.
Обычно подобные дожди формируются, когда капли смешиваются с частицами нефтепродуктов и опасными химическими соединениями: оксидами азота, диоксидом серы, формальдегидом, диоксинами. Попадание таких веществ на тело часто вызывает раздражение и даже химические ожоги, а контакт со слизистыми — жжение в глазах.