Синоптик рассказала, когда в Москву вернется летняя погода

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве на выходных, осадков в городе не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В предстоящие выходные дни погоду будет определять периферия антициклона, поэтому в субботу и воскресенье в Москве осадков уже не ожидается», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что ночи в столице станут теплее, температура воздуха прогнозируется в пределах плюс 12 — плюс 14 градусов. Дневная температура в столице ожидается плюс 21 — плюс 26, это соответствует климатической норме июня.