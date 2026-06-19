В Европейской России на смену дождям идет тепло

Уже к концу текущей недели температура заметно вырастет: даже в Заполярье воздух прогреется от +15 °C до +20 °C, а в средней полосе и на северо‑западе Европейской России дневные показатели достигнут от +22 °C до +27 °C. В Поволжье окажется чуть прохладнее, а самые высокие температуры ожидаются на юге: в Причерноморье, на Нижнем Дону и Волге — от +26 °C до +31 °C.