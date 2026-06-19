В Европейской России на смену дождям идет тепло

Большая часть Европейской России в пятницу, 19 июня, останется под влиянием циклона. Однако активность снизится: запасы влаги исчерпались — дожди в большинстве регионов окажутся умеренными, не более пяти-семи миллиметров за сутки. Заметно сильнее осадки ожидаются лишь в северной части Предуралья и на склонах Кавказа. Там интенсивность ливней окажется в два-три раза выше, сообщили в издании «Метеовести».
Постепенно поменяется и направление ветра на юго‑западное, благодаря чему поступят более прогретые воздушные массы. Пик потепления придется на воскресенье, 21 июня, и понедельник, 22 июня.
Уже к концу текущей недели температура заметно вырастет: даже в Заполярье воздух прогреется от +15 °C до +20 °C, а в средней полосе и на северо‑западе Европейской России дневные показатели достигнут от +22 °C до +27 °C. В Поволжье окажется чуть прохладнее, а самые высокие температуры ожидаются на юге: в Причерноморье, на Нижнем Дону и Волге — от +26 °C до +31 °C.
Особенно жарко окажется на Кубани. В Краснодаре установится малооблачная погода, кратковременные грозы возможны лишь сегодня и в воскресенье, но не помешают прогреву. Днем ожидается от +28 °C до +30 °C — в пределах климатической нормы.
В Москве после вчерашних +16 °C сегодня температура поднимется до +20 °C. В ближайшие дни погода стабилизируется, а к воскресенью и понедельнику столбик термометра достигнет июльских отметок — +25 °C.