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Россию в конце рабочей недели ждут погодные качели

В пятницу погода удивит россиян контрастами. На Дальнем Востоке может пойти мокрый снег. В Сибири и на Урале воздух прогреется до +30 °С, европейская часть страны готовится к потеплению.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 83% 752 мм рт. ст. +23°
Источник: Lucas van Oort/CC0

Циклоны поделят Дальний Восток на холодную и теплую половины. От Сахалина до Амура температура поднимется выше +20 °С. В Благовещенске и Хабаровске — от +25 до +29 °С. Во Владивостоке пройдут местами дожди, будет немного прохладнее, около +19 °С. На севере Забайкалья сегодня возможен мокрый снег. На юге выпадут сильные осадки, воздух не прогреется выше +15 °С.

В Сибири установится прохлада на востоке, а тепло — на западе. В Иркутске пройдут дожди, температура составит +15 °С, а в Омске и Новосибирске разогреет днем до +30 °С.

На Урале ожидается теплая погода, но без дождей не обойдется. В Оренбурге — +30 °С, в Уфе — +26 °С, в Перми — +22 °С, в Екатеринбурге — +26 °С, в Челябинске — +27 °С.

В Европейской России жара под натиском циклона покинет северные широты. В Нарьян-Маре сегодня столбик термометра поднимется только до +20 °С, в Мурманске — до +11 °С. Везде прольются дожди, местами с грозами. Также осадки достанутся северо-западу.

Центральная Россия в конце рабочей недели почувствует потепление, а завтра она возьмет курс на 25-градусное тепло. В Рязани, Орле и Воронеже — +23 °С, в Самаре — +28 °С, в Твери и Ярославле — +22 °С.

Юг страны опять накроют дожди, местами с градом. Завтра ненастье с приходом нового циклона усилится. В Ялте сегодня обещают +26 °С, в Сочи — +27 °С, в Краснодаре — +29 °С, в Астрахани — +34 °С, в Грозном — +30 °С.

В Северной столице пятница пройдет без существенных осадков, термометр покажет +21 °С. В Москве местами возможны дожди, днем будет около +20 °С.