Россию в конце рабочей недели ждут погодные качели

Циклоны поделят Дальний Восток на холодную и теплую половины. От Сахалина до Амура температура поднимется выше +20 °С. В Благовещенске и Хабаровске — от +25 до +29 °С. Во Владивостоке пройдут местами дожди, будет немного прохладнее, около +19 °С. На севере Забайкалья сегодня возможен мокрый снег. На юге выпадут сильные осадки, воздух не прогреется выше +15 °С.