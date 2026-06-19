Гидрометцентр: погода в выходные удивит россиян

Западная часть европейской территории страны постепенно избавится от затяжных дождей: на смену ненастью в выходные, 20 и 21 июня, придет влияние азорского антициклона. Однако, несмотря на общую тенденцию улучшения погоды, в ночные часы в отдельных местах по‑прежнему не исключаются туманы, уточнили специалисты Гидрометцентра России.
Но ближе к финалу периода картина изменится: с атлантического направления приблизится мощный атмосферный фронт. Приход спровоцирует сильные ливни с грозами и порывистый ветер скоростью 13−18 метров в секунду. Прежде всего — в Северо‑Западном федеральном округе и на северных и западных участках Центрального федерального округа.
На юге и востоке европейской России погода останется капризной. Там прогнозируются локальные ливневые осадки, которые сопроводят грозы, град и резкие порывы ветра — до 15−20 метров в секунду, а в горных районах Северного Кавказа — вплоть до 20−25 метров в секунду.
Во второй половине периода на юго‑востоке Приволжья и юге Урала скажется воздействие Каспийского циклона. Ожидаются мощные грозы с ливнями и шквалистым ветром до 18−23 метров в секунду.
Северные районы Урала и Таймыр попадут под влияние атлантического циклона: там пройдут дожди разной интенсивности, местами прогремят грозы, а порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. В то же время сибирские просторы порадуют более благоприятной погодой: благодаря действию континентального антициклона в средней полосе установится умеренное тепло, а на юге Западной Сибири воздух прогреется особенно сильно — и все это без существенных осадков.
В Красноярском крае, Хакасии, Тыве ожидаются заморозки до −2 °С, а в Бурятии — до −3 °С. Также сохранится высокий риск пожаров в ряде регионов — от Архангельской области до Якутии и Камчатки.