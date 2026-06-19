Гидрометцентр: погода в выходные удивит россиян

Северные районы Урала и Таймыр попадут под влияние атлантического циклона: там пройдут дожди разной интенсивности, местами прогремят грозы, а порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. В то же время сибирские просторы порадуют более благоприятной погодой: благодаря действию континентального антициклона в средней полосе установится умеренное тепло, а на юге Западной Сибири воздух прогреется особенно сильно — и все это без существенных осадков.