Град и ливни в выходные: какая часть России окажется под ударом стихии

Местные жители столкнутся с серьезными погодными испытаниями: прогнозируются ливни, грозы, крупный град и мощные шквалы. Особую опасность это представляет для городов: из‑за обильных осадков возможны наводнения, которые быстро разовьются. Кроме того, не исключаются обрушения деревьев и легких конструкций и перебои в подаче электричества. Согласно расчетам, в Поволжье за короткий период выпадет от полутора до двух месячных норм осадков.