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Град и ливни в выходные: какая часть России окажется под ударом стихии

Синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер. Также имеется риск подтоплений и перебоев с электричеством.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Где ухудшится погода в России с 19 по 21 июня 2026: где ожидаются ливни, град и шквалы, прогноз синоптиков на выходные
Источник: David Trinks/CC0

В южной части Европейской России сформировалась непростая метеорологическая обстановка: территорией завладел малоподвижный атмосферный фронт. К концу недели, согласно информации портала Gismeteo, воздействие усилится, что создаст идеальные условия для образования сильных осадков.

Уже сегодня днем, 19 июня, воздушные массы направятся с юго‑запада на северо‑восток. Прежде всего затронут Краснодарский край и Ростовскую область. Жителям регионов стоит подготовиться к непогоде: возможны кратковременные, а местами и обильные дожди с грозами, град и шквалистый ветер.

В ночь на субботу, 20 июня, стихия переместится в Волгоградскую область, включая сам Волгоград. А в воскресенье, 21 июня, ситуация осложнится в районах Среднего и Верхнего Поволжья: там фронтальная волна превратится в волновой циклон.

Местные жители столкнутся с серьезными погодными испытаниями: прогнозируются ливни, грозы, крупный град и мощные шквалы. Особую опасность это представляет для городов: из‑за обильных осадков возможны наводнения, которые быстро разовьются. Кроме того, не исключаются обрушения деревьев и легких конструкций и перебои в подаче электричества. Согласно расчетам, в Поволжье за короткий период выпадет от полутора до двух месячных норм осадков.