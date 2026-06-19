Часть Дальнего Востока окажется во власти дождей в выходные

За последние дни Дальний Восток уже столкнулся с серьезными осадками. В Забайкальском крае в середине рабочей недели прошел сильный дождь с грозой — выпало до 34 миллиметров влаги, а скорость ветра достигла 24 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.
В Бурятии грозовой дождь принес до 19 миллиметров осадков, а ветер усилился до 22 метров в секунду. На юго‑западе Якутии выпали снег, мокрый снег и дождь — суммарно до 26 миллиметров. А в южных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области зафиксировали до 27 миллиметров и 22 миллиметров осадков соответственно.
В ближайшие дни погода продолжит меняться. На юго‑западе Якутии ожидаются сильные дожди, осадки распространятся на юг и юго‑запад республики, местами затронут центральные районы. На востоке региона пройдут ливни с грозами, а на побережье усилится ветер до 15−20 метров в секунду. Температурный диапазон будет варьироваться от −1 °C до +4 °C на арктическом побережье и от +27 °C до +32 °C на юго‑востоке.
В Забайкальском крае в пятницу, 19 июня, прогнозируются небольшие и умеренные дожди при ветре 15−20 метров в секунду. Дневная температура составит от +17 °C до +22 °C. К выходным, 20 и 21 июня, дожди усилятся, но затем ослабнут, а температура немного снизится.
Бурятия в ближайшие дни столкнется с дождями разной интенсивности — от небольших до сильных, в горах возможен мокрый снег. Ветер сохранится на уровне 15−18 метров в секунду, а дневная температура будет колебаться в пределах от +9 °C до +14 °C.
Амурская область и Хабаровский край также ожидают кратковременные дожди и грозы с температурой от +22 °C до +28 °C. Приморье накроют ливни и грозы, но к концу выходных осадки станут менее интенсивными, а температура постепенно понизится.