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Часть Дальнего Востока окажется во власти дождей в выходные

Распределение осадков останется неравномерным. Основная циклоническая активность с дождями сосредоточится в континентальных районах, тогда как побережья и острова непогода обойдет стороной.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Какая погода ожидается на Дальнем Востоке 19–21 июня 2026: где пройдут дожди и поднимется сильный ветер
Источник: РИА Новости

За последние дни Дальний Восток уже столкнулся с серьезными осадками. В Забайкальском крае в середине рабочей недели прошел сильный дождь с грозой — выпало до 34 миллиметров влаги, а скорость ветра достигла 24 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.

В Бурятии грозовой дождь принес до 19 миллиметров осадков, а ветер усилился до 22 метров в секунду. На юго‑западе Якутии выпали снег, мокрый снег и дождь — суммарно до 26 миллиметров. А в южных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области зафиксировали до 27 миллиметров и 22 миллиметров осадков соответственно.

В ближайшие дни погода продолжит меняться. На юго‑западе Якутии ожидаются сильные дожди, осадки распространятся на юг и юго‑запад республики, местами затронут центральные районы. На востоке региона пройдут ливни с грозами, а на побережье усилится ветер до 15−20 метров в секунду. Температурный диапазон будет варьироваться от −1 °C до +4 °C на арктическом побережье и от +27 °C до +32 °C на юго‑востоке.

В Забайкальском крае в пятницу, 19 июня, прогнозируются небольшие и умеренные дожди при ветре 15−20 метров в секунду. Дневная температура составит от +17 °C до +22 °C. К выходным, 20 и 21 июня, дожди усилятся, но затем ослабнут, а температура немного снизится.

Бурятия в ближайшие дни столкнется с дождями разной интенсивности — от небольших до сильных, в горах возможен мокрый снег. Ветер сохранится на уровне 15−18 метров в секунду, а дневная температура будет колебаться в пределах от +9 °C до +14 °C.

Амурская область и Хабаровский край также ожидают кратковременные дожди и грозы с температурой от +22 °C до +28 °C. Приморье накроют ливни и грозы, но к концу выходных осадки станут менее интенсивными, а температура постепенно понизится.