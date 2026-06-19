Часть Дальнего Востока окажется во власти дождей в выходные

В ближайшие дни погода продолжит меняться. На юго‑западе Якутии ожидаются сильные дожди, осадки распространятся на юг и юго‑запад республики, местами затронут центральные районы. На востоке региона пройдут ливни с грозами, а на побережье усилится ветер до 15−20 метров в секунду. Температурный диапазон будет варьироваться от −1 °C до +4 °C на арктическом побережье и от +27 °C до +32 °C на юго‑востоке.