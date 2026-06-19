Паршина: в июле Россию охватит аномальная жара

Наиболее высокие температуры прогнозируются на севере Архангельской области и в Мурманской. Там погода окажется существенно теплее, чем обычно в сезоне. К зоне аномального тепла также синоптик отнесла восточные территории Карелии и юго-восточную часть Северо-Кавказского федерального округа, в том числе Дагестан: там ожидается значительный рост температуры.