Паршина: в июле Россию охватит аномальная жара

Наиболее высокие температуры прогнозируются на севере Архангельской области и в Мурманской. Там погода окажется существенно теплее, чем обычно в сезоне. К зоне аномального тепла также синоптик отнесла восточные территории Карелии и юго-восточную часть Северо-Кавказского федерального округа, в том числе Дагестан: там ожидается значительный рост температуры.
Дальний Восток не останется в стороне от теплового тренда. Выше средних многолетних значений столбик термометра поднимется в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, практически повсеместно в Магаданской области и на всей территории Камчатского края.
Вместе с тем немало регионов столкнется с противоположной ситуацией: прогнозируют более прохладную метеоситуацию, чем обычно. Среди таковых — восток Ямало-Ненецкого автономного округа и Республика Коми, юго-восточные районы Архангельской области и восточные Вологодской.
Прохладнее обычного окажется и в ряде северных территорий Приволжского округа: в Кировской области и Пермском крае. Не порадует летним зноем и Урал: в Свердловской области окажется холоднее положенного. Также в северной части Западной Сибири, в Ханты-Мансийском автономном округе, температура останется ниже привычных для июля показателей.