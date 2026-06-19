Торнадо в США сравнял дома с землей: видео

В четверг, 18 июня, мощный торнадо прошел по двум американским штатам: Иллинойсу и Луизиане. Кадры последствий стихийного бедствия уже появились в Сети. На видео люди запечатлели значительные разрушения в затронутых районах.
Особенно тяжелая обстановка сложилась в ряде штатов от Восточного Техаса до Джорджии. Наиболее серьезные последствия уже ощутили на себе жители Луизианы, Миссисипи и Алабамы. Так, в округе Джефферсон Луизианы затопило оживленную дорожную магистраль.
На пятницу, 19 июня, объявили третий уровень угрозы внезапных наводнений из четырех возможных. В зоне риска оказались миллионы американцев, в том числе жители крупных городов: Нового Орлеана, Монтгомери, Атланты, Батон‑Ружа, Джексона.
Стихия уже привела к человеческим жертвам. В Техасе 15‑летний подросток утонул в затопленном водоеме, а в Миссисипи погиб дорожный рабочий, который участвовал в ликвидации последствий шторма.