Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Торнадо в США сравнял дома с землей: видео

Стихийное бедствие обрушилось на Иллинойс и Луизиану. Под угрозой оказались Новый Орлеан и Атланта.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 94% 752 мм рт. ст. +23°

В четверг, 18 июня, мощный торнадо прошел по двум американским штатам: Иллинойсу и Луизиане. Кадры последствий стихийного бедствия уже появились в Сети. На видео люди запечатлели значительные разрушения в затронутых районах.

Помимо этого, юг США, согласно информации издания Fox Weather, столкнулся с серьезной угрозой наводнений. Остатки влаги после тропического шторма «Артур» провоцируют опасные ситуации: многодневные проливные дожди приводят к катастрофическим подтоплениям.

Особенно тяжелая обстановка сложилась в ряде штатов от Восточного Техаса до Джорджии. Наиболее серьезные последствия уже ощутили на себе жители Луизианы, Миссисипи и Алабамы. Так, в округе Джефферсон Луизианы затопило оживленную дорожную магистраль.

На пятницу, 19 июня, объявили третий уровень угрозы внезапных наводнений из четырех возможных. В зоне риска оказались миллионы американцев, в том числе жители крупных городов: Нового Орлеана, Монтгомери, Атланты, Батон‑Ружа, Джексона.

Стихия уже привела к человеческим жертвам. В Техасе 15‑летний подросток утонул в затопленном водоеме, а в Миссисипи погиб дорожный рабочий, который участвовал в ликвидации последствий шторма.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше