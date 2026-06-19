Торнадо в США сравнял дома с землей: видео

Особенно тяжелая обстановка сложилась в ряде штатов от Восточного Техаса до Джорджии. Наиболее серьезные последствия уже ощутили на себе жители Луизианы, Миссисипи и Алабамы. Так, в округе Джефферсон Луизианы затопило оживленную дорожную магистраль.