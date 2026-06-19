Красноярский край из-за лесных пожаров оказался в дыму: фото

Красноярский край столкнулся с задымлением из‑за действующих лесных возгораний. Сейчас зафиксировали 91 возгорание, суммарная площадь которых превышает 83 000 гектаров. При этом непосредственной угрозы населению пока нет, сообщили в МЧС по Красноярскому краю.
Ситуация потребовала расширения мер безопасности: с субботы, 20 июня, особый противопожарный режим начнет действовать на территории Норильска, а также в Северо‑Енисейском, Таймырском, Туруханском и Эвенкийском округах. Таким образом, ограничения теперь распространяются на весь край — от южных до северных районов.
В рамках особого режима жителям запрещается свободно посещать леса, разводить костры, сжигать траву и мусор на любых земельных участках. Меры предотвращают возникновение новых очагов возгораний и сдерживают распространение уже действующих.
Смог разошелся на несколько округов сибирского региона. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю призывало жителей к бдительности при появлении задымленности в населенных пунктах. Ведомство порекомендовало по возможности сократить пребывание на улице, особенно в утренние и вечерние часы, когда концентрация вредных веществ в воздухе достигает максимума.
В помещениях поддерживайте влажность и держите окна закрытыми, при необходимости используйте влажную ткань для дополнительной фильтрации поступающего воздуха. Если задымленность становится сильной, целесообразно применять защитные маски. При ухудшении самочувствия важно незамедлительно обратиться к врачу.