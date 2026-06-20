В России появится «Черная книга» растений

«Черную книгу» инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим. Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой «Черной книги». Это более полутысячи видов (растений — ред.), которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства", — сказал Закондырин.
Эколог уточнил, что ранее также вышли обновленные издания Красных книг по животным и по растениям — в 2021 и 2024 годах.
В России уже существует «Черная книга флоры Средней России», в ней содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. На сайте издания указано, что в 57 странах мира насчитывается более 300 таких опасных растений, в средней полосе России — пока 52 вида. Этот список постоянно пополняется.