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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Эпицентр залегал на глубине 17 км, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Источник: AP 2024

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 165 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 17 км.

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