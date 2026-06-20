На Солнце впервые за две недели произошла сильная вспышка

«20 июня в 04:51 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4472 (S12E70) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 38 минут», — говорится в сообщении.
В последний раз вспышка класса М была зафиксирована 6 июня.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.