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На Солнце впервые за две недели произошла сильная вспышка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце впервые с 6 июня. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

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Источник: amic.ru

«20 июня в 04:51 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4472 (S12E70) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 38 минут», — говорится в сообщении.

В последний раз вспышка класса М была зафиксирована 6 июня.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.