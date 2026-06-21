В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 168 тыс. га

Сутками ранее в регионе фиксировалось 93 очага на площади 133,5 тыс. га.
«По оперативной информации, на 08:31 местного времени (04:31 мск) 21 июня на территории края действует лесных пожаров — 89, на общей площади — 168 159,2 га,
Очаги возгораний зафиксированы в семи муниципальных округах: Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Курагинском, Большемуртинско-Сухобузимском и Идринско-Краснотуранском. В Лесопожарном центре подчеркивают, что ситуация находится под контролем.
В тушении принимают участие 1 320 человек, задействовано 22 единиц техники.
Причины и сложность тушения.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 20 июня сообщил, что большинство действующих очагов возникло из-за сухих гроз. Дополнительным фактором быстрого распространения огня стали леса, поврежденные сибирским шелкопрядом, — сухостойные деревья создают повышенную пожарную опасность. Наиболее сложная обстановка сохраняется в северных территориях, прежде всего в Енисейском округе, где в старых шелкопрядниках древесные завалы вспыхивают «как порох», а из-за труднодоступности работы часто ведутся вручную, отметили в Авиалесоохране.
Для помощи региону наращивается межрегиональная группировка — поддержку краевому лесопожарному центру оказывают 527 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны и специалистов из других регионов, еще 205 авиапожарных перебрасываются дополнительно. Кроме того, 20 июня в край направлены 40 работников наземных служб иркутской базы. Для переброски сил используются вертолеты и катера, применяются взрывные работы и искусственное вызывание осадков.