В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 168 тыс. га

Для помощи региону наращивается межрегиональная группировка — поддержку краевому лесопожарному центру оказывают 527 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны и специалистов из других регионов, еще 205 авиапожарных перебрасываются дополнительно. Кроме того, 20 июня в край направлены 40 работников наземных служб иркутской базы. Для переброски сил используются вертолеты и катера, применяются взрывные работы и искусственное вызывание осадков.