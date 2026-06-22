На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка

В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимального класса считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям.