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На Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка

Вторую за 21 июня вспышку предпоследнего класса мощности — М — зафиксировали на Солнце. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Источник: РБК

«21 июня в 22:29 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4473 (S08E55) зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 18 минут», — говорится в сообщении.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимального класса считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям.

Это самая мощная вспышка за день, согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Всего в воскресенье на Солнце произошло семь вспышек различной мощности.

В ночь на 21 июня на Солнце также зафиксировали вспышку предпоследнего класса — уровня M2.6. Ученые подчеркнули, что она стала самой сильной за три недели.