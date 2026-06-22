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30-градусная жара охватит Россию в начале недели

Западная Сибирь окажется в эпицентре жары. В средней полосе и на юге страны неделя выдастся теплой. На Дальнем Востоке будет прохладно: температура не превысит +17 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 78% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Magnific.com

Самым жарким местом в понедельник, 22 июня, в России станет Западная Сибирь. Термометр покажет +30 °С, местами столбик поднимется до +33 °С. Из-за низкой облачности и сухого воздуха сложится пожароопасная обстановка.

На Урале жару попытается сбить циклон из Поволжья. В Уфе станет прохладнее, не выше +25 °С. В Перми сегодня ожидается +24 °С, в Екатеринбурге — +29 °С, в Челябинске — +30 °С.

На европейской территории России средняя температура составит +25 °С — столько градусов будет в Калининграде и Пскове. Схожая метеокартина сложится в средней полосе. Но там тепло будут сопровождать короткие грозовые дожди. Самые сильные осадки ожидаются в Поволжье.

На юге также сохранятся небольшие осадки. Температурный фон установится от +23 до +26 °С. В Крыму и степях Кубани — +30 °С.

На Дальнем Востоке осадков будет немного. Исключением станет только Камчатка. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском температура воздуха не поднимется выше +14 °С. В Анадыре будет +12 °С, в Магадане и Южно-Сахалинске прогнозируют +14 °С. На юге округа дождей станет меньше, но температура сильно не поднимется. Во Владивостоке — +17 °С, на берегах Амура — +25 °С, в Бурятии — +15 °С.

В Санкт-Петербурге сегодня обещают от +23 до +25 °С, без осадков. В Москве будет около +25 °С, пройдут грозовые дожди.

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