30-градусная жара охватит Россию в начале недели

Самым жарким местом в понедельник, 22 июня, в России станет Западная Сибирь. Термометр покажет +30 °С, местами столбик поднимется до +33 °С. Из-за низкой облачности и сухого воздуха сложится пожароопасная обстановка.
На Урале жару попытается сбить циклон из Поволжья. В Уфе станет прохладнее, не выше +25 °С. В Перми сегодня ожидается +24 °С, в Екатеринбурге — +29 °С, в Челябинске — +30 °С.
На европейской территории России средняя температура составит +25 °С — столько градусов будет в Калининграде и Пскове. Схожая метеокартина сложится в средней полосе. Но там тепло будут сопровождать короткие грозовые дожди. Самые сильные осадки ожидаются в Поволжье.
На юге также сохранятся небольшие осадки. Температурный фон установится от +23 до +26 °С. В Крыму и степях Кубани — +30 °С.
На Дальнем Востоке осадков будет немного. Исключением станет только Камчатка. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском температура воздуха не поднимется выше +14 °С. В Анадыре будет +12 °С, в Магадане и Южно-Сахалинске прогнозируют +14 °С. На юге округа дождей станет меньше, но температура сильно не поднимется. Во Владивостоке — +17 °С, на берегах Амура — +25 °С, в Бурятии — +15 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня обещают от +23 до +25 °С, без осадков. В Москве будет около +25 °С, пройдут грозовые дожди.