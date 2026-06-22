30-градусная жара охватит Россию в начале недели

На Дальнем Востоке осадков будет немного. Исключением станет только Камчатка. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском температура воздуха не поднимется выше +14 °С. В Анадыре будет +12 °С, в Магадане и Южно-Сахалинске прогнозируют +14 °С. На юге округа дождей станет меньше, но температура сильно не поднимется. Во Владивостоке — +17 °С, на берегах Амура — +25 °С, в Бурятии — +15 °С.