Тепло на юге и ливни в центре: что ждет Россию на неделе

На юге страны на неделе, с 22 по 26 июня, установится тепло. Воздух прогреется от +27 °С до +32 °С в Причерноморье, низовьях Волги и Дона. На Кавказе окажется чуть прохладнее, от +23 °С до +28 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Вместе с теплыми воздушными массами придут мощные облака, из‑за чего не исключаются локальные ливни и грозы, особенно на склонах Кавказа. Вода у берегов Крыма прогреется от +20 °С до +23 °С. На побережье Кавказа — от +22 °С до +25 °С.
В Среднем Поволжье из‑за влияния уральского циклона пройдут грозовые дожди, а температура останется умеренно теплой — в районе от +20 °С до +25 °С. В первые дни — на два-три градуса выше.
Северо‑Запад начнет неделю с аномального тепла: на юге прогнозируют от +22 °С до +27 °С. Но позже станет прохладнее: на севере днем ожидается от +12 °С до +17 °С, в противоположной стороне — от +17 °С до +22 °С.
Центральная Россия столкнется с ливнями и грозами из‑за кучево‑дождевых облаков, которые ограничат приток солнца. В начале периода температура достигнет от +22 °С до +27 °С. К концу недели похолодает от +19 °С до +24 °С.
На Урале рабочий период пройдет с грозовыми дождями. Сначала окажется жарко, от +25 °С до +30 °С, затем температура снизится от +20 °С до +25 °С.
Юг Сибири начнет неделю с субтропического зноя — от +29 °С до +34 °С. Позже станет на три-четыре единицы прохладнее из‑за грозовых туч.
На юге Дальнего Востока ожидается умеренно теплая погода с небольшими дождями. В Приамурье прогнозируется от +22 °С до +27 °С, на юге Приморья — от +16 °С до +21 °С.
Санкт‑Петербург в начале недели порадует температурой от +23 °С до +26 °С без существенных осадков. Позже придут дожди и грозы, а столбик термометра не поднимется выше +20 °С.
В Москве сохранится неустойчивая погода с локальными ливнями и грозами. Днем ожидается от +20 °С до +23 °С. В начале недели возможно потепление от +23 °С до +26 °С.