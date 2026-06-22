Тепло на юге и ливни в центре: что ждет Россию на неделе

На юге страны на неделе, с 22 по 26 июня, установится тепло. Воздух прогреется от +27 °С до +32 °С в Причерноморье, низовьях Волги и Дона. На Кавказе окажется чуть прохладнее, от +23 °С до +28 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».