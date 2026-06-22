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Сибирь на неделе столкнется с 30-градусной жарой

В Норильске и Ханты-Мансийске зафиксировали аномально высокие температуры. Синоптики предупреждают, что к выходным возможен зной до +30 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 66% 756 мм рт. ст. +28°
Какая погода ожидается в Сибири с 22 по 28 июня 2026
Источник: Freepik

Теплая волна, которая зародилась в Западной Сибири, постепенно охватила и восточные территории региона. Влияние теперь ощущается вплоть до Туруханска и Норильска, сообщили в издании «Метеовести».

В Ханты‑Мансийске летняя погода установилась еще в конце мая: уже 25 числа температура превысила климатическую норму на 5,4 градуса. Пик жары пришелся на 16 июня: тогда столбик термометра добрался до +29,5 °С. В минувшие выходные воздух прогрелся до +26,8 °С, что на 5,6 пункта выше нормы.

Даже в традиционно прохладном Норильске последние три дня держатся аномально высокие температуры. Вчера город пережил самый теплый день в году: воздух нагрелся до +26,4 °С.

В понедельник, 22 июня, погода немного изменится: из‑за влияния циклона пройдут дожди, и температура опустится до +13 °С. Однако уже во вторник, 23 июня, начнется постепенное потепление, окажется выше +20 °С. К концу недели ожидается зной — от +28 °С до +30 °С.

Юг Сибири тоже насладится теплой погодой. В Новосибирске на всю неделю прогнозируется переменная облачность без осадков, хотя к выходным возможны короткие дневные дожди. Температура там удержится в диапазоне от +25 °С до +30 °С. Аналогичная картина ожидается в Красноярске и Лесосибирске.

Во второй половине недели волна тепла доберется и до более восточных городов. В Братске и Иркутске тоже станет по‑летнему жарко. Там воздух прогреется от +25 °С до +30 °С.