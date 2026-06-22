Сибирь на неделе столкнется с 30-градусной жарой

Юг Сибири тоже насладится теплой погодой. В Новосибирске на всю неделю прогнозируется переменная облачность без осадков, хотя к выходным возможны короткие дневные дожди. Температура там удержится в диапазоне от +25 °С до +30 °С. Аналогичная картина ожидается в Красноярске и Лесосибирске.