Машины не могли ехать: Казахстан пережил конвективный шторм, видео

Очевидцы запечатлели разгул стихии на видео и выложили записи в Сеть. Кадры демонстрируют низко нависшие темные тучи, летающие предметы и пыльный воздух. Автомобили на видео не едут: мешают сильные потоки ветра. Плюс видимость тогда упала до нескольких метров.