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Машины не могли ехать: Казахстан пережил конвективный шторм, видео

Видимость упала практически до нуля. Вокруг летали песок, мусор и мелкие предметы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В воскресенье, 21 июня, на город Актобе в Казахстане обрушился конвективный шторм — мощное атмосферное явление, которое возникает из‑за интенсивной вертикальной циркуляции воздушных масс. Об этом написали в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Очевидцы запечатлели разгул стихии на видео и выложили записи в Сеть. Кадры демонстрируют низко нависшие темные тучи, летающие предметы и пыльный воздух. Автомобили на видео не едут: мешают сильные потоки ветра. Плюс видимость тогда упала до нескольких метров.

В основе природного феномена лежит быстрое поднятие теплого и влажного воздуха, который охлаждается на высоте и конденсируется в крупные кучево‑дождевые облака. Процесс сопровождается выделением большого количества энергии и, как следствие, экстремальными погодными условиями.

Подобные штормы опасны проливными дождями, которые за считаные минуты вызывают подтопления улиц и низменных районов, сильными порывами ветра, нередко ломающими ветви деревьев и повреждающими слабо закрепленные конструкции.

Нередко явления сопровождаются грозами, градом — иногда достаточно крупным, чтобы повредить автомобили и кровли зданий. Также усиливается молниевая активность, которая несет риски возгорания и поражения людей.