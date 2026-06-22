Улицы в воде, машины под градом: ливень ударил по Москве, видео

Выходные в Москве выдались теплыми: вчера, 21 июня, днем воздух прогрелся до +24,8 °С, погода порадовала жителей ясным небом. Сегодня с утра, 22 июня, небосвод над регионом на 90% укрыли высококучевые облака, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
К полудню ситуация поменялась. На метеорадарах зафиксировали атмосферный фронт окклюзии, который находился примерно в 150 километрах к северо‑западу от столицы.
Стихия начала проявлять себя сначала в ближнем Подмосковье. Первые признаки непогоды заметили в Мытищах. Вскоре ливень с градом добрался до Лобни, а затем затронул и столичный район Гольяново. На Щелковском шоссе в районе Измайлово образовалась бурная река. Несколько машин в Гольянове оказались в воде по крышу. Дети же начали лепить из града снежки.
По прогнозу синоптика, на каждый квадратный метр городских улиц прольется пять-семь литров дождевой воды. Местами размер града составит два-три сантиметра. Ветер подует с северо‑запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Во время грозы порывы станут ощутимее.
Температура воздуха останется в пределах от +22 °С до +25 °С. Но атмосферное давление к концу дня снизится до 744 миллиметров ртутного столба.