Улицы в воде, машины под градом: ливень ударил по Москве, видео

Стихия начала проявлять себя сначала в ближнем Подмосковье. Первые признаки непогоды заметили в Мытищах. Вскоре ливень с градом добрался до Лобни, а затем затронул и столичный район Гольяново. На Щелковском шоссе в районе Измайлово образовалась бурная река. Несколько машин в Гольянове оказались в воде по крышу. Дети же начали лепить из града снежки.