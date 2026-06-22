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Жители Севастополя ощутили серию землетрясений

Наиболее сильный толчок магнитудой 4,4 зарегистрировали в 08:48. Жители сообщили о дрожи мебели и люстр.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Землетрясения в Севастополе 22 июня 2026
Источник: Пресс-служба правительства Севастополя

Утром в понедельник, 22 июня, акватория у берегов Крыма оказалась во власти сейсмической активности: за несколько часов там зафиксировали серию подземных толчков. Пик пришелся на 08:48 по московскому времени: тогда приборы зарегистрировали наиболее мощное событие с энергетическим классом 11,4 и магнитудой 4,4, о чем сообщили в РИА Новости Крым.

Местоположение очага вызвало небольшие расхождения в сведениях. По информации Европейско‑Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился всего в 16 километрах от Севастополя, тогда как информация Крымской сейсмической сети указала на дистанцию 30 километров. Еще заметнее разошлись оценки глубины залегания. EMSC зафиксировал 10 километров, а крымские специалисты — 35 километров.

Жители Севастополя почувствовали колебания земной поверхности. Очевидцы рассказали, что в квартирах зашатались люстры и мебель. Тем не менее, по заявлению властей, городская инфраструктура не получила повреждений.

Всего за утренние часы в акватории Черного моря отметили семь сейсмических событий, из которых два оказались ощутимы для населения и сопровождались сопутствующими толчками. Ранее, в 05:09 по местному времени, зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр располагался в 26 километрах к юго‑западу от Севастополя.

Эксперты напомнили, что Крымский полуостров находится в сейсмически активной зоне, на стыке крупных тектонических плит. Регулярные умеренные толчки выполняют своего рода профилактическую функцию, постепенно снимают напряжение в земной коре и тем самым снижают риск масштабных катастроф.

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