Жители Севастополя ощутили серию землетрясений

Утром в понедельник, 22 июня, акватория у берегов Крыма оказалась во власти сейсмической активности: за несколько часов там зафиксировали серию подземных толчков. Пик пришелся на 08:48 по московскому времени: тогда приборы зарегистрировали наиболее мощное событие с энергетическим классом 11,4 и магнитудой 4,4, о чем сообщили в РИА Новости Крым.