Жители Севастополя ощутили серию землетрясений

Утром в понедельник, 22 июня, акватория у берегов Крыма оказалась во власти сейсмической активности: за несколько часов там зафиксировали серию подземных толчков. Пик пришелся на 08:48 по московскому времени: тогда приборы зарегистрировали наиболее мощное событие с энергетическим классом 11,4 и магнитудой 4,4, о чем сообщили в РИА Новости Крым.
Местоположение очага вызвало небольшие расхождения в сведениях. По информации Европейско‑Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился всего в 16 километрах от Севастополя, тогда как информация Крымской сейсмической сети указала на дистанцию 30 километров. Еще заметнее разошлись оценки глубины залегания. EMSC зафиксировал 10 километров, а крымские специалисты — 35 километров.
Жители Севастополя почувствовали колебания земной поверхности. Очевидцы рассказали, что в квартирах зашатались люстры и мебель. Тем не менее, по заявлению властей, городская инфраструктура не получила повреждений.
Всего за утренние часы в акватории Черного моря отметили семь сейсмических событий, из которых два оказались ощутимы для населения и сопровождались сопутствующими толчками. Ранее, в 05:09 по местному времени, зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр располагался в 26 километрах к юго‑западу от Севастополя.
Эксперты напомнили, что Крымский полуостров находится в сейсмически активной зоне, на стыке крупных тектонических плит. Регулярные умеренные толчки выполняют своего рода профилактическую функцию, постепенно снимают напряжение в земной коре и тем самым снижают риск масштабных катастроф.