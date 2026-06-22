Житель США показал, как торнадо стер его дом с лица земли: видео

Житель американского штата Иллинойс Джейсон Креке выложил видео в Сеть, как торнадо буквально стер с лица земли его дом. Причем в тот самый момент, когда мужчина находился внутри здания.
Инцидент произошел на фоне масштабной вспышки торнадо на Среднем Западе США. В воскресенье, 21 июня, стихия обрушилась на регион: мощные смерчи пронеслись по Южному Иллинойсу и соседним штатам и вызвали масштабные разрушения. По сведениям издания Fox Weather, из 95 выданных предупреждений о торнадо 87 выпустили в разгар вспышки до полуночи воскресенья, и почти каждое четвертое получило подтверждение.
Джейсон Креке чудом избежал серьезных травм, отделался лишь несколькими царапинами, хотя вокруг все полностью разрушилось. На съемке хорошо видно место, где еще недавно стоял дом. После вихря там остались лишь обломки, которые разбросало на десятки метров.
Иллинойс побил собственный годовой рекорд по числу торнадо: зафиксировано уже 173 явления. В среднем за год таких бывает всего около 54. Серьезные разрушения также отметили к северу от Робинсона, вблизи Аннаполиса и Портервилла. В округе Джефферсон в результате удара стихии погибли два человека, еще пятерых госпитализировали.