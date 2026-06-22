Житель США показал, как торнадо стер его дом с лица земли: видео

Иллинойс побил собственный годовой рекорд по числу торнадо: зафиксировано уже 173 явления. В среднем за год таких бывает всего около 54. Серьезные разрушения также отметили к северу от Робинсона, вблизи Аннаполиса и Портервилла. В округе Джефферсон в результате удара стихии погибли два человека, еще пятерых госпитализировали.