Синоптик заявил, что в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Свердловской области прошел торнадо, из-за которого повреждены десятки домов и машин.
«На видео запечатлен смерч, а не торнадо, так как его в России не бывает, ведь это американское явление. Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо — это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США», — объяснил синоптик.
Специалист отметил, что по физике процессы схожи, однако торнадо охватывает большую территорию и этот термин некорректен для использования в России.
По словам синоптика, предугадать смерч заранее, например, за сутки — невозможно, так как это локальное явление, а предсказать его вероятность можно, но только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу).
«Предугадать его за несколько дней или день никак нельзя, как и град. Собственно, даже по наукастингу предсказать вероятность можно, но где он возник и какая была у него сила, метеоролог может узнать, только имея фактические данные на следующий день», — пояснил Голубев.