У берегов Севастополя произошло 19 землетрясений

Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых были ощутимы в городе. Позже, по данным сейсмологов, их общее число возросло до десяти. Никакие объекты не пострадали.