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Где в России сегодня ожидается самая высокая температура, сказали синоптики

Самая высокая температура в стране установится на западе Сибири. На Урал и в Поволжье циклон принесет грозы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +23°
Источник: Nikolay/CC0

В Сибири во вторник, 23 июня, продолжит удерживаться аномальная жара. Сегодня там установятся самые высокие температуры во всей стране. В восточных районах обещают до +26 °С, а в западных — выше +30 °С. В Омске — +34 °С, в Тюмени — +29 °С, в Барнауле — +28 °С.

На Чукотке установится солнечная и теплая, по северным меркам, погода: в Певеке ожидается до +17 °С. На Камчатку лето не спешит, воздух сегодня прогреется только до +11 °С, дождей не будет. В Приморье, на юге Хабаровского края и юге Якутии прогнозируют солнце и тепло. В Благовещенске термометр покажет +26 °С.

Над Уралом зависнет ненастный циклон. Он упрется в стену высокого давления, поэтому не сможет уйти на восток — все дожди выльются там. Повсюду прогремят сильные грозы. В Перми и Екатеринбурге — +25 °С, в Челябинске — +24 °С, в Уфе — +21 °С, в Оренбурге — +22 °С.

Этот же циклонический вихрь испортит погоду в Поволжье. Самые сильные осадки выпадут в Удмуртии, Кировской области и Татарстане.

В Нижнем Новгороде — +23 °С, в Самаре — +25 °С, в Казани — +23 °С, в Ульяновске — +26 °С.

На юге будет солнечно и тепло. В Сочи и Севастополе температура установится около +26 °С. В Краснодаре — +31 °С, в Мелитополе — +32 °С, в Астрахани — +32 °С.

В Санкт-Петербурге сегодня столбик термометра поднимется до +20 °С, в Москве — до +24 °С. Осадков в обоих городах не ожидается.

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