Где в России сегодня ожидается самая высокая температура, сказали синоптики

На Чукотке установится солнечная и теплая, по северным меркам, погода: в Певеке ожидается до +17 °С. На Камчатку лето не спешит, воздух сегодня прогреется только до +11 °С, дождей не будет. В Приморье, на юге Хабаровского края и юге Якутии прогнозируют солнце и тепло. В Благовещенске термометр покажет +26 °С.