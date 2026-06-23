Где в России сегодня ожидается самая высокая температура, сказали синоптики

На Чукотке установится солнечная и теплая, по северным меркам, погода: в Певеке ожидается до +17 °С. На Камчатку лето не спешит, воздух сегодня прогреется только до +11 °С, дождей не будет. В Приморье, на юге Хабаровского края и юге Якутии прогнозируют солнце и тепло. В Благовещенске термометр покажет +26 °С.
Над Уралом зависнет ненастный циклон. Он упрется в стену высокого давления, поэтому не сможет уйти на восток — все дожди выльются там. Повсюду прогремят сильные грозы. В Перми и Екатеринбурге — +25 °С, в Челябинске — +24 °С, в Уфе — +21 °С, в Оренбурге — +22 °С.
В Нижнем Новгороде — +23 °С, в Самаре — +25 °С, в Казани — +23 °С, в Ульяновске — +26 °С.
На юге будет солнечно и тепло. В Сочи и Севастополе температура установится около +26 °С. В Краснодаре — +31 °С, в Мелитополе — +32 °С, в Астрахани — +32 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня столбик термометра поднимется до +20 °С, в Москве — до +24 °С. Осадков в обоих городах не ожидается.