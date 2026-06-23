Погода на неделе приготовила россиянам новые испытания

В четырех муниципалитетах на западе Оренбуржья из‑за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации: подтопило 106 домов, 30 человек эвакуировали. Особенно сложная ситуация сложилась в Бугуруслане: за воскресенье, 21 июня, и ночь понедельника, 22 июня, там выпало 70% июньской нормы осадков, из‑за чего река Турхановка вышла из берегов.
В ближайшие дни непогода в Уральском федеральном округе сохранится: ожидаются ливни и грозы, способные спровоцировать новые торнадо. Сильнее всего пострадает Предуралье: там за сутки выпадет до половины месячной нормы осадков, от 20 до 30 миллиметров. Это грозит новыми подтоплениями и развитием паводков на малых реках. Из‑за дождевой облачности температура на юге Предуралья останется невысокой — от +17 °C до +22 °C.
На западе Европейской России погода окажется стабильнее. Благодаря антициклону воздух прогреется от +22 °C до +27 °C в средней полосе и от +25 °C до +30 °C на юге.
Во второй половине недели циклон сместится к Арктике — дожди на востоке Русской равнины ослабеют. Однако на запад придут новые фронты с Атлантики. В Москве с четверга, 25 июня, ожидаются грозы и похолодание до +19 °C, что на три пункта ниже нормы.