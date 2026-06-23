Погода на неделе приготовила россиянам новые испытания

В ближайшие дни непогода в Уральском федеральном округе сохранится: ожидаются ливни и грозы, способные спровоцировать новые торнадо. Сильнее всего пострадает Предуралье: там за сутки выпадет до половины месячной нормы осадков, от 20 до 30 миллиметров. Это грозит новыми подтоплениями и развитием паводков на малых реках. Из‑за дождевой облачности температура на юге Предуралья останется невысокой — от +17 °C до +22 °C.