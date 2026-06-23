Жара в Индии бьет по детям и женщинам

Экстремальная жара в Индии вынуждает власти массово закрывать школы. В этом году образовательные учреждения прекратили работу в Дели и примерно в половине штатов с середины мая. Из‑за высоких температур — больше +41 °C — занятия перевели в онлайн‑формат на недели и месяцы, что создало серьезные проблемы для семей, особенно для работающих женщин. Подробнее о ситуации рассказали в издании The Guardian.