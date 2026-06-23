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Жара в Индии бьет по детям и женщинам

Многие школы в стране закрыли с середины мая. Из-за этого женщины уволились с работы, чтобы присматривать за детьми.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Закрытие школ в Индии из-за жары в 2026 году
Источник: Unsplash

Экстремальная жара в Индии вынуждает власти массово закрывать школы. В этом году образовательные учреждения прекратили работу в Дели и примерно в половине штатов с середины мая. Из‑за высоких температур — больше +41 °C — занятия перевели в онлайн‑формат на недели и месяцы, что создало серьезные проблемы для семей, особенно для работающих женщин. Подробнее о ситуации рассказали в издании The Guardian.

Многие женщины поменяли работу или уволились, чтобы присматривать за детьми. Некоторые платят за присмотр за ребенком и сокращают тем самым расходы на еду. В нескольких регионах дети седьмой месяц за год находятся дома из‑за закрытия школ.

Экономисты отметили каскадный эффект в стране. Снижение доходов семей повысило риск бедности. При этом работодатели снизили производительность из‑за пропусков и увольнений сотрудников. Дети при этом потеряли месяцы обучения.

Эксперты указали на главную проблему — отсутствие в Индии планов адаптации к климатическим вызовам с учетом гендерных различий. Специалисты отметили, что власти оправдали экстренные закрытия школ заботой о безопасности, но отсутствие инфраструктуры для работы в жару и заблаговременного планирования лишь усугубило неравенство и затормозило экономический рост.