Леус уточнил: по Уралу прошел именно смерч, а не торнадо

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил: на Среднем Урале в минувший понедельник, 22 июня, прошел именно смерч, а не торнадо. При этом эксперт пояснил, что по своей природе это одно и то же опасное атмосферное явление — вихрь, который возникает из‑за атмосферной неустойчивости, высокой влажности и завихрения воздушных потоков.