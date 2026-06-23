Леус уточнил: по Уралу прошел именно смерч, а не торнадо

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил: на Среднем Урале в минувший понедельник, 22 июня, прошел именно смерч, а не торнадо. При этом эксперт пояснил, что по своей природе это одно и то же опасное атмосферное явление — вихрь, который возникает из‑за атмосферной неустойчивости, высокой влажности и завихрения воздушных потоков.
Причиной стихии стало столкновение воздушных масс: жаркий воздух из Средней Азии прогрелся до +35 °C, а с севера пришел холодный поток с температурой не выше +20 °C. На границе фронтов сформировались мощные кучево‑дождевые облака высотой до 14 километров. Такая обстановка благоприятствовала возникновению гроз, шквалов, града.
Наиболее опасный вихрь прошел через город Кушву. По свидетельствам очевидцев, там наблюдался разрушительный смерч. За менее чем шесть часов в городе выпало 26 миллиметров осадков, что превысило четверть месячной нормы. Диаметр отдельных градин достигал 33 миллиметров. Стихия затронула также часть Верхней Туры и Новую Лялю.
Масштаб последствий оказался значительным. Около 100 домов разрушились, 16 человек обратились за медицинской помощью. Из‑за сильного ветра повалились деревья и опоры линий электропередачи, сорвались десятки кровель, повредились автомобили. Более 4000 частных домов остались без электричества.