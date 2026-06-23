Мощный циклон обрушит ливни на Поволжье

В конце июня Поволжье, согласно прогнозу портала Gismeteo, столкнется со сложной погодой: регион попадет под влияние высокого циклона, который зародился на юге. Воздушные массы принесут не похолодание, а затяжные дожди и плотную облачность.
Наиболее интенсивные осадки прогнозируются во вторник, 23 июня, когда центр циклона окажется над Средним Поволжьем. В этот день Самарская область окажется во власти ливня. Оренбуржье также попадет в зону значительных осадков — не исключается очень сильный дождь. Восточные и южные районы Татарстана тоже накроет интенсивной волной капель с неба. В связи с этим в отдельных регионах уже объявили штормовые предупреждения.
В середине недели циклон продолжит смещение к северу и ослабеет. Однако погода не стабилизируется мгновенно: атмосфера останется неустойчивой, периодически возникнут локальные дожди. Температурный режим окажется сдержанным: днем ожидается от +20 °C до +25 °C, ночью — от +12 °C до +17 °C.
К концу недели ситуация постепенно нормализуется. Рост атмосферного давления приведет к сокращению числа осадков, а температура повысится. В дневные часы столбик термометра достигнет от +25 °C до +28 °C.