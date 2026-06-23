Мощный циклон обрушит ливни на Поволжье

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются во вторник, 23 июня, когда центр циклона окажется над Средним Поволжьем. В этот день Самарская область окажется во власти ливня. Оренбуржье также попадет в зону значительных осадков — не исключается очень сильный дождь. Восточные и южные районы Татарстана тоже накроет интенсивной волной капель с неба. В связи с этим в отдельных регионах уже объявили штормовые предупреждения.