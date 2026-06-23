Ветер до 25 м/с: какие регионы России вскоре попадут под удар

По сведениям Гидрометцентра России, в середине рабочей недели, с 23 по 25 июня, погодные условия в стране будут существенно различаться в зависимости от региона. В одних регионах ожидаются мощные осадки и шквалистый ветер, в других — аномальная жара.
На юге и востоке европейской части России прогнозируют сильные дожди, местами — переходящие в ливни. Сопроводятся грозами, градом и порывами ветра до 15−20 метров в секунду.
Наиболее сложная обстановка прогнозируется в Челябинской и Свердловской областях: там синоптики предупреждают о вероятности сильных осадков, крупного града и шквалистого ветра со скоростью до 25 метров в секунду. На остальной территории Урала также возможны ливневые дожди с усилением дуновений до 20−25 метров в секунду.
В западных регионах Европейской России начало периода пройдет без существенных осадков. Однако позднее, по мере приближения атлантического циклона, ситуация изменится: местами прольют кратковременные дожди, возможны локальные грозы и порывы ветра до 12−17 метров в секунду.
Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке в ближайшие дни окажется неспокойной: регион попадет под воздействие атмосферных фронтов. В Приамурье, Хабаровском крае и восточных районах Якутии прогнозируются интенсивные ливни. Осадки сопроводят грозы и выпадение града, а порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Кроме того, в утренние часы в отдельных местностях не исключаются туманы, которые снизят видимость и осложнят дорожную обстановку.
Резкий контраст сложится в Сибири. В Новосибирске, Томске, Кемерове и Алтайском крае ожидается несвойственная для периода жара. В то же время на северо‑востоке Якутии обещают сильные осадки и ветер 15−20 метров в секунду. А на арктическом побережье скорость воздушных потоков достигнет 21 метра в секунду.
Параллельно в ряде субъектов сохранится повышенный риск возгораний из‑за неблагоприятных погодных условий. Наибольшая угроза пожарной опасности ожидается с 23 по 24 июня на юге Хабаровского края, а с 23 по 25 июня — в Архангельске, Крыму, Астрахани, Калмыкии, Ставрополье, Дагестане.
В то же время некоторые районы страны насладятся более комфортной метеоситуацией. Стабильные условия сформируются в северо‑западной части Якутии, на северных территориях Камчатки, в южных и восточных районах Чукотки. Там прогнозируют умеренно теплый режим без существенных осадков.