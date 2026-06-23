Ветер до 25 м/с: какие регионы России вскоре попадут под удар

Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке в ближайшие дни окажется неспокойной: регион попадет под воздействие атмосферных фронтов. В Приамурье, Хабаровском крае и восточных районах Якутии прогнозируются интенсивные ливни. Осадки сопроводят грозы и выпадение града, а порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Кроме того, в утренние часы в отдельных местностях не исключаются туманы, которые снизят видимость и осложнят дорожную обстановку.