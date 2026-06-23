Аномальная жара во Франции привела к гибели детей

На юго‑востоке Франции в автомобиле нашли тела двух малышей — двух и четырех лет. Прокуратура выдвинула предварительную версию: причиной трагедии стала экстремальная жара. В регионе столбики термометров поднялись выше +39 °C. Об этих событиях подробно рассказало издание The Guardian.
Несколькими днями ранее неподалеку от Бордо из‑за невыносимой жары скончались три пожилых человека — от 80 до 95 лет. Кроме того, 13 человек погибли в результате несчастных случаев во время купания.
Французские власти ввели первый уровень опасности в 49 из 96 департаментов континентальной Франции. Под действие предупреждений в начале недели попали 35 миллионов человек.
Уже во вторник, 23 июня, список регионов с повышенным уровнем опасности расширили еще на шесть департаментов. По сведениям метеорологов, в ближайшие дни температура на западе и в центральной части страны превысит +40 °C, а в Бордо — достигнет отметки +43 °C. И это не предел: жара еще нарастет до конца недели.
Свыше 1300 школ закрыли, еще в 4000 учебных заведениях скорректировали расписание, чтобы дети ушли домой пораньше. Из‑за рисков для инфраструктуры отменили каждый десятый региональный поезд в окрестностях Парижа.
Не менее сложная обстановка в Испании: государственная метеорологическая служба ввела красный уровень опасности. В отдельных районах ожидается до +44 °C, что вынудило организаторов отменить публичный показ матча национальной сборной по футболу в Мадриде.
Рекордные температуры фиксируют и в других странах. В Бельгии воздух прогрелся выше +30 °C. Это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений. Чтобы избежать поломок, отменили часть поездов в часы пик.
На юге Англии и в Уэльсе температура достигла +39 °C — близко к июньскому рекорду +35,6 °C. В Италии красный уровень опасности объявлен сразу в 12 крупных городах, включая Рим, Милан и Флоренцию. А в Германии из‑за сочетания жары и гроз пришлось прервать финал теннисного турнира Berlin Open.