Аномальная жара во Франции привела к гибели детей

Уже во вторник, 23 июня, список регионов с повышенным уровнем опасности расширили еще на шесть департаментов. По сведениям метеорологов, в ближайшие дни температура на западе и в центральной части страны превысит +40 °C, а в Бордо — достигнет отметки +43 °C. И это не предел: жара еще нарастет до конца недели.