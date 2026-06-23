Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

15 миллионов американцев оказались в зоне риска из‑за тропических ливней

Дожди пройдут до пятницы. Объем выпавших осадков превысит 125 миллиметров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 74% 754 мм рт. ст. +24°
Проливные дожди в США в конце июня 2026
Источник: ru.freepik.com

Из‑за тропической влаги в центральной и южной частях США идут проливные дожди, которые создают высокую угрозу наводнений для более чем 15 миллионов человек. Об этом сообщили в издании Fox Weather.

Во вторник, 23 июня, риск внезапных наводнений второго уровня из четырех возможных зафиксировали в Канзасе, Оклахоме и Северном Техасе. К среде, 24 июня, и четвергу, 25 июня, опасность распространится восточнее, на Арканзас и Миссисипи.

Метеорологи прогнозируют, что дожди прольют до пятницы, 26 июня. В Западном Канзасе, Миссури и Иллинойсе ожидается от 25 до 50 миллиметров осадков, в Восточном Канзасе и центральных районах — от 50 до 75 миллиметров. В отдельных локациях объемы влаги превысят 125 миллиметров, что особенно опасно на фоне уже увлажненной почвы.

Ситуацию усугубляют грозы и сильные штормы, которые формируются над Скалистыми горами и перемещаются через Канзас и Оклахому, а затем достигают нижней части долины реки Миссисипи. Помимо риска наводнений, имеется вероятность возникновения торнадо на равнинных территориях: стихия затронет Средний Запад и восточные регионы.

В отдельных районах последствия уже ощутимы. Например, в Миссисипи из‑за мощного наводнения погибли домашние птицы на одном из подворий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше