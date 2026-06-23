15 миллионов американцев оказались в зоне риска из‑за тропических ливней

Из‑за тропической влаги в центральной и южной частях США идут проливные дожди, которые создают высокую угрозу наводнений для более чем 15 миллионов человек. Об этом сообщили в издании Fox Weather.
Во вторник, 23 июня, риск внезапных наводнений второго уровня из четырех возможных зафиксировали в Канзасе, Оклахоме и Северном Техасе. К среде, 24 июня, и четвергу, 25 июня, опасность распространится восточнее, на Арканзас и Миссисипи.
Метеорологи прогнозируют, что дожди прольют до пятницы, 26 июня. В Западном Канзасе, Миссури и Иллинойсе ожидается от 25 до 50 миллиметров осадков, в Восточном Канзасе и центральных районах — от 50 до 75 миллиметров. В отдельных локациях объемы влаги превысят 125 миллиметров, что особенно опасно на фоне уже увлажненной почвы.
Ситуацию усугубляют грозы и сильные штормы, которые формируются над Скалистыми горами и перемещаются через Канзас и Оклахому, а затем достигают нижней части долины реки Миссисипи. Помимо риска наводнений, имеется вероятность возникновения торнадо на равнинных территориях: стихия затронет Средний Запад и восточные регионы.
В отдельных районах последствия уже ощутимы. Например, в Миссисипи из‑за мощного наводнения погибли домашние птицы на одном из подворий.