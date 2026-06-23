15 миллионов американцев оказались в зоне риска из‑за тропических ливней

Метеорологи прогнозируют, что дожди прольют до пятницы, 26 июня. В Западном Канзасе, Миссури и Иллинойсе ожидается от 25 до 50 миллиметров осадков, в Восточном Канзасе и центральных районах — от 50 до 75 миллиметров. В отдельных локациях объемы влаги превысят 125 миллиметров, что особенно опасно на фоне уже увлажненной почвы.