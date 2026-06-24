40-градусная жара в Европе привела к отключению электричества и закрытию школ

Экстремальные условия привели к серьезным последствиям. Около 68 000 домохозяйств в западной части государства остались без электричества, а за несколько дней там зафиксировали 40 случаев утопления. Люди пытались спастись от жары в неохраняемых водоемах. При этом более 90% населения Франции оказались в зоне воздействия опасного зноя.