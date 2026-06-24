40-градусная жара в Европе привела к отключению электричества и закрытию школ

Европу накрыла мощная волна аномальной жары — метеорологи фиксируют рекордные показатели температуры сразу в нескольких странах. В Великобритании синоптики прогнозируют подъем столбиков термометров до +40 °C: в ряде районов введено красное предупреждение. Из‑за угрозы транспортные компании сократили число рейсов и предупредили о вероятных сбоях в движении поездов. Кроме того, во многих регионах закрыли школы. Подробнее о ситуации написали в издании The Guardian.
Во Франции ситуация тоже остается напряженной: там был зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура по стране достигла +29,8 °C.
Экстремальные условия привели к серьезным последствиям. Около 68 000 домохозяйств в западной части государства остались без электричества, а за несколько дней там зафиксировали 40 случаев утопления. Люди пытались спастись от жары в неохраняемых водоемах. При этом более 90% населения Франции оказались в зоне воздействия опасного зноя.
Не менее тревожная обстановка сложилась и в других европейских государствах. В Италии красный уровень опасности объявили в 16 городах, включая Рим и Милан. В Нидерландах ввели оранжевый уровень угрозы, а в Амстердаме для горожан предусмотрели дополнительную меру поддержки — бесплатный доступ к открытым бассейнам.
Жара постепенно смещается на восток. Предупреждения о высоких температурах уже выпущены в Польше, Хорватии и Венгрии.
Эксперты связывают аномалию с устойчивыми атмосферными процессами, удерживающими горячий воздух над Европой, а также с долгосрочными климатическими изменениями. По прогнозам, в ближайшие дни жара сохранится, а местами даже усилится.