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40-градусная жара в Европе привела к отключению электричества и закрытию школ

Аномальная жара в Европе достигла рекордных показателей. В Великобритании прогнозируют до +40°C, во Франции зафиксирован самый жаркий день в истории метеонаблюдений.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 72% 759 мм рт. ст. +19°
Источник: Magnific.com

Европу накрыла мощная волна аномальной жары — метеорологи фиксируют рекордные показатели температуры сразу в нескольких странах. В Великобритании синоптики прогнозируют подъем столбиков термометров до +40 °C: в ряде районов введено красное предупреждение. Из‑за угрозы транспортные компании сократили число рейсов и предупредили о вероятных сбоях в движении поездов. Кроме того, во многих регионах закрыли школы. Подробнее о ситуации написали в издании The Guardian.

Во Франции ситуация тоже остается напряженной: там был зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура по стране достигла +29,8 °C.

Экстремальные условия привели к серьезным последствиям. Около 68 000 домохозяйств в западной части государства остались без электричества, а за несколько дней там зафиксировали 40 случаев утопления. Люди пытались спастись от жары в неохраняемых водоемах. При этом более 90% населения Франции оказались в зоне воздействия опасного зноя.

Не менее тревожная обстановка сложилась и в других европейских государствах. В Италии красный уровень опасности объявили в 16 городах, включая Рим и Милан. В Нидерландах ввели оранжевый уровень угрозы, а в Амстердаме для горожан предусмотрели дополнительную меру поддержки — бесплатный доступ к открытым бассейнам.

Жара постепенно смещается на восток. Предупреждения о высоких температурах уже выпущены в Польше, Хорватии и Венгрии.

Эксперты связывают аномалию с устойчивыми атмосферными процессами, удерживающими горячий воздух над Европой, а также с долгосрочными климатическими изменениями. По прогнозам, в ближайшие дни жара сохранится, а местами даже усилится.

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