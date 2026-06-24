Синоптики назвали регионы России, где сегодня ждать осадков

Самые грандиозные перемены ждут Чукотку: сегодня, 24 июня, в Певеке будет тепло и солнечно, а завтра там пойдет мокрый снег. На Камчатке сохранится прохладная погода, осадков не ожидается. На юге Хабаровского края прогнозируют жару до +28 °С, также пройдут сильные дожди.
На Урале удержит власть циклон — ненастье в округе закрепится. В Уфе ожидается +23 °С, а Оренбурге — +26 °С, в Екатеринбурге — +24 °С, в Перми — +19 °С. Прогнозируют сильные дожди и опасные порывы ветра.
Северо-востоку Европейской России также достанутся осадки. Дожди пройдут в Кирове и Сыктывкаре. В Воркуте столбик термометра дойдет до 30-градусной отметки, при этом в Мурманске не дотянет даже до +10 °С. В центральных регионах день будет спокойным и умеренно теплым, ожидается от +20 до +25 °С.
На юге страны погода начнет портиться. Во второй половине дня в Ставрополье, Краснодарском крае и на Северном Кавказе пройдут сильные грозовые дожди с градом.
В Сибири станет еще теплее. В северном Салехарде воздух прогреется до +32 °С, в Тюмени — до +27 °С, в Омске — до +33 °С, в Кемерове — до +30 °С, в Иркутске — до +26 °С. В Тыве и Хакасии пройдут короткие дожди, завтра осадки усилятся.
В Санкт-Петербурге термометр покажет +18 °С, местами выпадут небольшие осадки. В Москве температура составит +22 °С, без осадков.