Синоптики назвали регионы России, где сегодня ждать осадков

Северо-востоку Европейской России также достанутся осадки. Дожди пройдут в Кирове и Сыктывкаре. В Воркуте столбик термометра дойдет до 30-градусной отметки, при этом в Мурманске не дотянет даже до +10 °С. В центральных регионах день будет спокойным и умеренно теплым, ожидается от +20 до +25 °С.