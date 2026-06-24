Почему в России участились смерчи, объяснил Тишковец

Свердловская область в начале недели пострадала от смерча. Вихрь повредил более сотни жилых домов, несколько тысяч человек остались без электричества. По официальным сведениям, обошлось без погибших, но есть пострадавшие.
При этом существует высокая вероятность, что в России подобные явления станут повторяться чаще. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник» объяснил причину усиления подобных опасных явлений.
Эксперт отметил, что Россия — холодная северная страна, поэтому смерчи для территории нетипичны. Однако темпы глобального потепления растут стремительно, что и становится фундаментом для серьезных климатических изменений.
Происходит рост числа смерчей. Например, в прошлом веке таких явлений насчитывали около 100−150 в год. К 2000 годам число выросло до 500, к сегодняшнему дню значение превысило 1000. При этом тенденция растет, что связывают с активностью конвективных процессов, когда жаркая погода сталкивается с холодными атмосферными фронтами. Это влечет за собой ливни, шквалистые ветры и смерчи.
Эксперт сравнил энергию одного подобного вихря с бомбой, которую сбросили на Хиросиму. Специалист рассказал, что сама воронка достигает мощности, которую дают 12 гидроэлектростанций. Избежать такие разрушительные последствия очень сложно.
Тишковец также отметил, что еще одна причина появления смерчей — изменение воздушной циркуляции. Разница температур между полюсами и тропиками Земли становится меньше из-за потепления в Арктике. Это ослабляет струйные течения — основную движущую силу воздушных потоков. Из-за этого они блокируются и надолго зависают на одном месте — возникают мощные наводнения или, наоборот, длительные засухи. Все это сопровождается потопами, градом с голубиное яйцо и другими опасными явлениями, в том числе смерчами. За последние 75 лет частота таких событий выросла примерно в три раза.