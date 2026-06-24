Почему в России участились смерчи, объяснил Тишковец

Тишковец также отметил, что еще одна причина появления смерчей — изменение воздушной циркуляции. Разница температур между полюсами и тропиками Земли становится меньше из-за потепления в Арктике. Это ослабляет струйные течения — основную движущую силу воздушных потоков. Из-за этого они блокируются и надолго зависают на одном месте — возникают мощные наводнения или, наоборот, длительные засухи. Все это сопровождается потопами, градом с голубиное яйцо и другими опасными явлениями, в том числе смерчами. За последние 75 лет частота таких событий выросла примерно в три раза.