Гидрометцентр: на юг России возвращаются ливни и грозы с градом

На юге европейской территории страны погода готовится к серьезной перемене: после нескольких дней жары и сухости над регионом вновь собираются грозовые тучи. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Начало недели оказалось теплым и ясным благодаря влиянию западного гребня. Но уже с середины периода атмосферные фронты станут причиной ливней, гроз, града и порывистого ветра.
Со среды, 24 июня, кратковременные дожди с грозами вернутся на черноморское побережье. Не обойдется без непогоды и на Северном Кавказе. В ближайшие сутки территория окажется под ударом атмосферных возмущений.
В конце рабочей недели, 25 и 26 июня, сильные дожди с грозами прогнозируются в Карачаево‑Черкесии, Кабардино‑Балкарии, Северной Осетии и Дагестане. В Ингушетии и Чеченской Республике к осадкам добавятся град и ветер скоростью 15−20 метров в секунду, а в горной местности порывы достигнут 22 метров в секунду.
Температурный фон, согласно прогнозу, тоже поменяется. Если в среду днем воздух прогреется от +28 °С до +34 °С, то перед выходными жара пойдет на спад: максимальные значения опустятся от +25 °С до +31 °С. В субботу, 27 июня, станет еще прохладнее — примерно на два-три градуса.