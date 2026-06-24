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Гидрометцентр: на юг России возвращаются ливни и грозы с градом

Жителям юга России стоит готовиться к переменчивой погоде. Туда придет холодный воздух из Центрального федерального округа.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Грозовой фронт на юге России: прогноз погоды с 24 по 27 июня 2026, температура, осадки
Источник: Unsplash.com

На юге европейской территории страны погода готовится к серьезной перемене: после нескольких дней жары и сухости над регионом вновь собираются грозовые тучи. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Начало недели оказалось теплым и ясным благодаря влиянию западного гребня. Но уже с середины периода атмосферные фронты станут причиной ливней, гроз, града и порывистого ветра.

Со среды, 24 июня, кратковременные дожди с грозами вернутся на черноморское побережье. Не обойдется без непогоды и на Северном Кавказе. В ближайшие сутки территория окажется под ударом атмосферных возмущений.

В конце рабочей недели, 25 и 26 июня, сильные дожди с грозами прогнозируются в Карачаево‑Черкесии, Кабардино‑Балкарии, Северной Осетии и Дагестане. В Ингушетии и Чеченской Республике к осадкам добавятся град и ветер скоростью 15−20 метров в секунду, а в горной местности порывы достигнут 22 метров в секунду.

Температурный фон, согласно прогнозу, тоже поменяется. Если в среду днем воздух прогреется от +28 °С до +34 °С, то перед выходными жара пойдет на спад: максимальные значения опустятся от +25 °С до +31 °С. В субботу, 27 июня, станет еще прохладнее — примерно на два-три градуса.