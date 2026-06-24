Гидрометцентр: на юг России возвращаются ливни и грозы с градом

В конце рабочей недели, 25 и 26 июня, сильные дожди с грозами прогнозируются в Карачаево‑Черкесии, Кабардино‑Балкарии, Северной Осетии и Дагестане. В Ингушетии и Чеченской Республике к осадкам добавятся град и ветер скоростью 15−20 метров в секунду, а в горной местности порывы достигнут 22 метров в секунду.