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ИКИ РАН: солнечная активность устремилась вверх

На Солнце произошла новая вспышка. Энергия от нее ушла в сторону Земли.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 68% 759 мм рт. ст. +19°

Ученые в среду, 24 июня, зафиксировали на светиле умеренный всплеск активности, слегка нарушивший спокойную летнюю картину. Очаги возмущений локализованы на восточном крае диска — на существенном удалении от линии Солнце — Земля.

Несмотря на то что алгоритмы прогнозирования моделируют движение плазменных выбросов в сторону планеты, эксперты считают такой сценарий маловероятным. Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что потоки, скорее всего, минуют Землю.

В настоящее время планета проходит через зону ускоренного солнечного ветра. Скорость потока постепенно растет, но пока прирост незначителен. В ближайшие сутки не исключены небольшие колебания геомагнитного поля. Вероятность того, что они дорастут до уровня слабой магнитной бури, оценивается примерно в 30%.

В целом обстановка остается стабильной: существенных угроз для Земли нет. Текущая солнечная активность носит локальный характер, а накопленный потенциал может реализоваться в более заметных явлениях позже.

Напомним, что в выходные на Солнце зафиксировали две сильные вспышки — уровня M2.6 и M6.8. События оказались самыми мощными за последние три недели. Оба явления случились в одной и той же группе солнечных пятен № 4473 на восточном крае светила.