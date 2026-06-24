Новости Кушвы: Свердловскую область накрыло наводнением после смерча, видео

Кушва в Свердловской области переживает вторую волну стихии: вслед за разрушительным смерчем город накрыло наводнение. Река, которая протекает через населенный пункт, вышла из берегов — вода стремительно заполнила дворы, огороды и постройки. Сильнее всего затронула улицу Первомайскую, которая ранее пострадала от вихря. Об этом сообщили в издании URA.RU.