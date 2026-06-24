Новости Кушвы: Свердловскую область накрыло наводнением после смерча, видео

Кушва в Свердловской области переживает вторую волну стихии: вслед за разрушительным смерчем город накрыло наводнение. Река, которая протекает через населенный пункт, вышла из берегов — вода стремительно заполнила дворы, огороды и постройки. Сильнее всего затронула улицу Первомайскую, которая ранее пострадала от вихря. Об этом сообщили в издании URA.RU.
По предварительным сведениям, причиной подъема воды стал засор русла. Во время смерча в воздух поднялось множество обломков: куски кровли, бревна, фрагменты теплиц — и перекрыло естественный ток реки.
Жители, которые едва оправились от первого удара стихии, снова борются за сохранность имущества. Очевидцы рассказали, что всего за одну ночь участки оказались под водой.
Напомним, что предыдущий удар стихии привел к масштабным разрушениям: 32 дома полностью разрушились, еще 124 — повредились, пострадали 25 автомобилей. Из‑за обрыва линий электропередач без света остались Кушва и ряд соседних населенных пунктов, временно нарушались водоснабжение и газоснабжение.
На шахте «Южная» из‑за отключения электричества 16 горняков на несколько часов заблокировалось в забое, но впоследствии людей благополучно подняли на поверхность. За медицинской помощью обратился 21 человек, двоих госпитализировали с переломами.