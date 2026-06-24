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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в девяти километрах от города Уиллитс.

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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Источник: independent

В американском штате Калифорния 24 июня случилось землетрясение, магнитуда которого составила пять с половиной. Сейсмическое событие зафиксировали в 18:10 по московскому времени.

Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах к востоку от города Уиллитс и 115 километрах северо‑западнее Санта‑Розы. Очаг землетрясения залегал на сравнительно небольшой глубине — 10 километров, из‑за чего колебания ощущались на поверхности.

Пока сведений о серьезных разрушениях или пострадавших не поступало. Специалисты продолжают следить за обстановкой: после подобных толчков нередко фиксируются афтершоки — повторные, менее мощные подземные удары.