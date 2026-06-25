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В Венесуэле произошло сильное землетрясение

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Венесуэле, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 39% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Землетрясение зафиксировано в 22.04 по времени UTC (01.04 мск) в 56 километрах от города Валенсия с населением приблизительно 1 619 000 человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Позднее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения в Венесуэле составляет 7,1 баллов.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил угрозу цунами.

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