В Венесуэле произошло сильное землетрясение

Землетрясение зафиксировано в 22.04 по времени UTC (01.04 мск) в 56 километрах от города Валенсия с населением приблизительно 1 619 000 человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Позднее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что магнитуда землетрясения в Венесуэле составляет 7,1 баллов.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил угрозу цунами.
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