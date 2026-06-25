Венесуэла в руинах: страна пережила два мощных землетрясения, видео

Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5. Толчки зарегистрировали в четверг, 25 июня, в 01:04 и 01:05 по московскому времени, сообщили в Евро-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Первое землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали в штате Карабобо — его эпицентр находился в 40 километрах от Пуэрто‑Кабельо. Почти одновременно в штате Яракуй случилось второе землетрясение — магнитудой 7,1. Очаги располагались на разной глубине: 35 и 10 километров соответственно.
Толчки, согласно информации издания The Guardian, ощущались вблизи крупных населенных пунктов, включая Валенсию и Сан‑Фелипе, где проживает в общей сложности свыше двух миллионов человек. Видео происходящего выложили в Сеть.
Подземные толчки вызвали панику среди жителей — люди в спешке покидали здания, слыша, как трескаются стены и падают предметы. Особенно сильно пострадали Каракас и ряд штатов — Миранда, Ла‑Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.
По данным президента Венесуэлы Делси Родригес, стихия унесла жизни как минимум 32 человек, еще около 700 получили ранения. Спасатели всю ночь вели работы под завалами, пытаясь добраться до тех, кто оказался в ловушке.
Очевидцы рассказали, что в зданиях отваливались лестницы, трескались стены, а сам толчок напоминал глубокий нарастающий рев. Многие жители не решились возвращаться домой из‑за продолжающихся афтершоков — с момента первых толчков зафиксировано более 20 повторных подземных движений.
В стране объявили чрезвычайное положение. Поврежден главный аэропорт Каракаса — его работа приостановлена, также остановлены метро и железнодорожная система. Для координации спасательных действий ответственность возложена на генерала Хуана Эрнесто Сульбарана Кинтеро, главу жандармерии Национальной гвардии Боливарии. Делси Родригес призвала медиков как можно скорее прибыть на рабочие места, чтобы справиться с потоком пострадавших.
Серьезных повреждений удалось избежать важной нефтяной инфраструктуре — в частности, объектам в районе озера Маракайбо. Представители компаний, включая Shell, подтвердили, что их сотрудники не пострадали, однако окончательная оценка ущерба еще не сделана. При этом не исключено, что перебои в энергоснабжении могут повлиять на объемы добычи нефти.