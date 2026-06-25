Стало известно, в какие регионы России вернется сентябрь

Погода на Русской равнине в ближайшие дни будет неоднородной из‑за смены атмосферных процессов. Вихрь из Скандинавии накроет дождями западную часть. На востоке ситуация улучшится: холодный фронт уйдет вглубь Сибири. На Урале с Заволжьем осадков почти не ожидается. Об этом написали в издании «Метеовести».
Температурный фон тоже разделится по географическому принципу. На западе средней полосы из‑за плотной облачности воздух в четверг, 25 июня, прогреется лишь от +17 до +22 °C — это примерно на три градуса ниже привычной нормы.
Восточные районы, напротив, окажутся в более выгодных условиях: там солнце сможет сильнее прогреть землю. Температура достигнет комфортных для июня значений, от +21 до +26 °C.
В последующие дни на погоду начнет влиять азорский антициклон: он постепенно вытеснит дождевые облака с запада Русской равнины. Однако к субботе, 27 июня, фронтальная облачность сместится к Волге и предгорьям Урала — из‑за рельефа облака станут мощнее, а осадки — значительно интенсивнее.
Особенно сильные ливни прогнозируются в Перми: за сутки там может выпасть до 40 миллиметров влаги. Это объем, сопоставимый с нормой за три недели. В других городах региона дожди тоже будут обильными и способны спровоцировать локальные подтопления.
В Центральной России дожди ожидаются умеренными, а главным последствием циклона станет похолодание: вплоть до субботы в Москве температура не поднимется выше +18 °C, как в сентябре. Лишь с воскресенья, 28 июня, погода начнет выравниваться, и днем столбики термометров дойдут до +24 °C.