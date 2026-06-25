Гидрометцентр: в Центральную Россию спешат дожди с грозами

На юге округа не исключаются грозы и порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Температурный фон останется умеренным: в темное время суток столбики термометров покажут от +7 °C до +14 °C, днем — от +15 °C до +22 °C. На юге окажется чуть теплее — ночью от +10 °C до +17 °C, в дневные часы ожидается от +19 °C до +26 °C.