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Гидрометцентр: в Центральную Россию спешат дожди с грозами

Новый циклон принесет в центр страны похолодание, которое сопроводят порывистый ветер и дожди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 760 мм рт. ст. +20°
Какая погода ожидается в Центральной России с 25 по 28 июня 2026
Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Погода в Центральном федеральном округе в конце июня окажется переменчивой: на регион надвигается волновой циклон с северо‑запада. Подробнее рассказали в Гидрометцентре России.

Уже в четверг, 25 июня, местами пройдут кратковременные дожди. Осадки сдержат рост температуры и не дадут воздуху сильно прогреться.

В пятницу, 26 июня, ситуация усугубится из‑за холодного атмосферного фронта: ожидаются дожди. В Воронежской области возможны ливни.

На юге округа не исключаются грозы и порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Температурный фон останется умеренным: в темное время суток столбики термометров покажут от +7 °C до +14 °C, днем — от +15 °C до +22 °C. На юге окажется чуть теплее — ночью от +10 °C до +17 °C, в дневные часы ожидается от +19 °C до +26 °C.

В субботу, 27 июня, дожди сохранятся, в отдельных районах возможны грозы. Ночью температура опустится от +5 °C до +12 °C, днем составит от +16 °C до +23 °C.

В воскресенье, 28 июня, метеокартина поменяется: атмосферное давление вырастет, существенных осадков почти не предвидится — лишь кое‑где пройдут небольшие дожди. При этом воздух станет заметно теплее: температурный фон поднимется на один-три градуса.