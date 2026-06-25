Гидрометцентр: в Центральную Россию спешат дожди с грозами

Погода в Центральном федеральном округе в конце июня окажется переменчивой: на регион надвигается волновой циклон с северо‑запада. Подробнее рассказали в Гидрометцентре России.
Уже в четверг, 25 июня, местами пройдут кратковременные дожди. Осадки сдержат рост температуры и не дадут воздуху сильно прогреться.
В пятницу, 26 июня, ситуация усугубится из‑за холодного атмосферного фронта: ожидаются дожди. В Воронежской области возможны ливни.
На юге округа не исключаются грозы и порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Температурный фон останется умеренным: в темное время суток столбики термометров покажут от +7 °C до +14 °C, днем — от +15 °C до +22 °C. На юге окажется чуть теплее — ночью от +10 °C до +17 °C, в дневные часы ожидается от +19 °C до +26 °C.
В субботу, 27 июня, дожди сохранятся, в отдельных районах возможны грозы. Ночью температура опустится от +5 °C до +12 °C, днем составит от +16 °C до +23 °C.
В воскресенье, 28 июня, метеокартина поменяется: атмосферное давление вырастет, существенных осадков почти не предвидится — лишь кое‑где пройдут небольшие дожди. При этом воздух станет заметно теплее: температурный фон поднимется на один-три градуса.