Gismeteo: Зауралье поразило аномальной жарой

В среду, 24 июня, север Зауралья удивил метеорологов редкой погодной аномалией: в районах, где климат традиционно остается прохладным, установилась жара. Об этом написали на портале Gismeteo.
В 15:00 по московскому времени температура в окрестностях Салехарда и Воркуты приблизилась к отметке +30 °C. Города, которые располагаются в субарктической зоне, оказались среди самых теплых точек страны.
Синоптики объяснили, что такая ситуация для высоких широт — большая редкость. Чтобы воздух прогрелся до подобных значений в этих краях, должно совпасть сразу несколько природных факторов. Ключевую роль сыграл мощный перенос теплого континентального воздуха с юга и юго‑востока. Над Западной Сибирью закрепился очаг высокого давления, который направил поток раскаленных воздушных масс прямо на север.
Когда воздух проходил над степями Казахстана, южными территориями Западной Сибири и Прииртышьем, основательно прогрелся. В итоге проник глубоко в арктические широты.
Вклад в аномалию внес и полярный день: непрерывный солнечный свет добавил к температуре еще несколько градусов. В результате климатическая норма превысилась сразу на 12 градусов.