Gismeteo: Зауралье поразило аномальной жарой

Синоптики объяснили, что такая ситуация для высоких широт — большая редкость. Чтобы воздух прогрелся до подобных значений в этих краях, должно совпасть сразу несколько природных факторов. Ключевую роль сыграл мощный перенос теплого континентального воздуха с юга и юго‑востока. Над Западной Сибирью закрепился очаг высокого давления, который направил поток раскаленных воздушных масс прямо на север.