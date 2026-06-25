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Gismeteo: Зауралье поразило аномальной жарой

Воздух прогрелся выше климатической нормы на 12 градусов. Причиной такой аномалии стало сразу несколько факторов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 760 мм рт. ст. +20°
Аномальная жара в Зауралье 24 июня 2026
Источник: Freepik

В среду, 24 июня, север Зауралья удивил метеорологов редкой погодной аномалией: в районах, где климат традиционно остается прохладным, установилась жара. Об этом написали на портале Gismeteo.

В 15:00 по московскому времени температура в окрестностях Салехарда и Воркуты приблизилась к отметке +30 °C. Города, которые располагаются в субарктической зоне, оказались среди самых теплых точек страны.

Синоптики объяснили, что такая ситуация для высоких широт — большая редкость. Чтобы воздух прогрелся до подобных значений в этих краях, должно совпасть сразу несколько природных факторов. Ключевую роль сыграл мощный перенос теплого континентального воздуха с юга и юго‑востока. Над Западной Сибирью закрепился очаг высокого давления, который направил поток раскаленных воздушных масс прямо на север.

Когда воздух проходил над степями Казахстана, южными территориями Западной Сибири и Прииртышьем, основательно прогрелся. В итоге проник глубоко в арктические широты.

Вклад в аномалию внес и полярный день: непрерывный солнечный свет добавил к температуре еще несколько градусов. В результате климатическая норма превысилась сразу на 12 градусов.