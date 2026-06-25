Reuters о землетрясениях в Венесуэле: число жертв может вырасти до 10 тыс. человек, видео

Сегодня ночью, 25 июня, в Венесуэле зарегистрировали два мощных подземных толчка. По сведениям Геологической службы США, сначала произошло землетрясение магнитудой 7,2 — примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту последовал новый удар магнитудой чемь с половиной. Евро‑Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал схожие показатели — 7,1 и 7,5. Об этом сообщили в издании Reuters.
С помощью прогностического моделирования эксперты Геологической службы США предполагают, что число жертв может исчисляться тысячами. С высокой вероятностью количество превысит 10 000 человек.
Из-за подземных толчков рухнул восьмиэтажный отель — остались только руины. Кроме того, толчки произошли прямо во время спортивного матча. Люди стали в панике убегать со стадиона.
Сразу после основных толчков эксперты выпустили предупреждение о риске возникновения цунами, однако позднее отменили в связи с отсутствием угрозы. Сейчас профильные ведомства сконцентрировал основные усилия на проведении аварийных мероприятий и оказании необходимой помощи пострадавшим.
Спасательные работы продолжались и в темное время суток. По словам местных жителей, обстановка напоминала зону бедствия. Чтобы покинуть опасную территорию, людям приходилось преодолевать груды строительных обломков. При этом некоторым так и не удалось выбраться.
В столице Венесуэлы с утра сохранялись повторные подземные толчки. Городские службы продолжили функционировать в режиме чрезвычайной ситуации. Медицинский персонал задействовали в усиленном режиме.