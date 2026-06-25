Пляжи юга России заполонили змеи: видео

В южных регионах России отдыхающие все чаще сталкиваются со змеями. Случаи встреч зафиксировали в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале. Специалисты связали тенденцию с комплексом природных факторов, которые меняют привычные маршруты миграции пресмыкающихся, сообщили в издании zakon.kz.
Одна из ключевых причин — изменение солености Азовского и Черного морей. Из‑за этого сдвигается ареал обитания рыбы, а вслед за кормовой базой активнее перемещаются и водяные ужи. Все чаще таких замечают в акватории Черного моря и районе Керченского пролива.
Существенное влияние также оказали и экстремальные погодные явления. Обильные дожди и затопления в Краснодарском крае стали причиной того, что змей вынесло из привычных укрытий: дельты Кубани, лиманов и устьев небольших рек. Аналогичную роль сыграло масштабное весеннее наводнение в Дагестане, которое затронуло побережье Каспийского моря.
Кроме того, меняется ландшафт: болотные территории, особенно в дельте Волги, сокращаются, а многие заболоченные участки пересыхают. Нарушение привычного гидрологического режима вынуждает змей искать новые места обитания, поэтому нередко виды оказываются в прибрежной зоне, где отдыхают туристы. Сейчас на побережье Каспия люди встречают не только безобидных водяных ужей, но и ядовитых представителей фауны, например гюрз из семейства гадюковых.