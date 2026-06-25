Пляжи юга России заполонили змеи: видео

Кроме того, меняется ландшафт: болотные территории, особенно в дельте Волги, сокращаются, а многие заболоченные участки пересыхают. Нарушение привычного гидрологического режима вынуждает змей искать новые места обитания, поэтому нередко виды оказываются в прибрежной зоне, где отдыхают туристы. Сейчас на побережье Каспия люди встречают не только безобидных водяных ужей, но и ядовитых представителей фауны, например гюрз из семейства гадюковых.