Гидрометцентр: в Москве холодный фронт уступит место жаре

В ближайшие дни москвичей и жителей Подмосковья ждет потепление: температура медленно, но уверенно подберется к средним многолетним значениям. К началу следующей недели показатели превысят норму на два-три градуса, сообщили в Гидрометцентре России.
Такую динамику связывают с особенностями атмосферной циркуляции. Северо‑западные воздушные потоки в сочетании с приближением высотной фронтальной зоны с запада формируют благоприятный температурный фон.
В четверг, 25 июня, в столице ожидаются облачная с прояснениями погода и локально короткие дожди. Столбики термометров покажут от +19 °С до +21 °С в Москве и от +16 °С до +21 °С — по области. Ветер останется северо‑западным и северным.
В пятницу, 26 июня, дожди местами сохранятся, в том числе ночью, однако днем температура вновь пойдет вверх. В Москве прогнозируется от +20 °С до +22 °С, по области — от +18 °С до +23 °С.
В субботу, 27 июня, осадки будут носить локальный характер, а ночью в отдельных районах области возможен туман. При этом температурный фон продолжит расти: днем в столице ожидается от +21 °С до +23 °С, в Подмосковье — от +18 °С до +23 °С.
Наиболее комфортная погода прогнозируется в воскресенье, 28 июня, — преимущественно без осадков и с заметным потеплением. В Москве воздух прогреется от +23 °С до +25 °С, по области — от +20 °С до +25 °С. Ветер останется умеренным, северо‑западным.
Тенденция к потеплению сохранится и в начале недели. В понедельник, 29 июня, и во вторник, 30 июня, осадков практически не ожидается. Дневные температуры достигнут отметки от +24 °С до +29 °С.