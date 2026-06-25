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Гидрометцентр: в Москве холодный фронт уступит место жаре

Воздух прогреется до +25 °С уже в воскресенье. К началу следующей недели ожидается до +29 °С.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +20°
Потепление в Москве с 25 по 30 июня 2026
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни москвичей и жителей Подмосковья ждет потепление: температура медленно, но уверенно подберется к средним многолетним значениям. К началу следующей недели показатели превысят норму на два-три градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

Такую динамику связывают с особенностями атмосферной циркуляции. Северо‑западные воздушные потоки в сочетании с приближением высотной фронтальной зоны с запада формируют благоприятный температурный фон.

В четверг, 25 июня, в столице ожидаются облачная с прояснениями погода и локально короткие дожди. Столбики термометров покажут от +19 °С до +21 °С в Москве и от +16 °С до +21 °С — по области. Ветер останется северо‑западным и северным.

В пятницу, 26 июня, дожди местами сохранятся, в том числе ночью, однако днем температура вновь пойдет вверх. В Москве прогнозируется от +20 °С до +22 °С, по области — от +18 °С до +23 °С.

В субботу, 27 июня, осадки будут носить локальный характер, а ночью в отдельных районах области возможен туман. При этом температурный фон продолжит расти: днем в столице ожидается от +21 °С до +23 °С, в Подмосковье — от +18 °С до +23 °С.

Наиболее комфортная погода прогнозируется в воскресенье, 28 июня, — преимущественно без осадков и с заметным потеплением. В Москве воздух прогреется от +23 °С до +25 °С, по области — от +20 °С до +25 °С. Ветер останется умеренным, северо‑западным.

Тенденция к потеплению сохранится и в начале недели. В понедельник, 29 июня, и во вторник, 30 июня, осадков практически не ожидается. Дневные температуры достигнут отметки от +24 °С до +29 °С.