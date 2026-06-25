Землетрясение в Венесуэле унесло минимум 164 жизни: фото

В Венесуэле продолжают оценивать последствия разрушительных землетрясений, которые произошли минувшей ночью. По обновленной информации издания The Guardian, стихия унесла жизни не менее 164 человек, еще 971 — получил ранения.
При этом власти опасаются, что число жертв вырастет. Спасательные работы в наиболее пострадавшем районе Ла‑Гуайра, который объявили зоной бедствия, продолжаются. В этом пригороде Каракаса обрушились десятки зданий, и сейчас туда перебросили команды из других регионов страны.
Прошедшие подземные толчки стали одними из самых мощных в Венесуэле за более чем столетие. По сведениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой семь с половиной — сильнейшее в стране с 1900 года. Для сравнения: последний раз более сильное событие произошло 29 октября 1900-го: тогда в Каракасе зафиксировали магнитуду 7,7.
С начала прошлого века в северной части Венесуэлы и у побережья случалось пять землетрясений магнитудой выше семи. При этом в радиусе примерно 250 километров от эпицентров недавних толчков за столетие фиксировали семь землетрясений магнитудой от шести.
На фоне трагедии Организация Объединенных Наций призвала власти Венесуэлы снять ограничения на доступ к запрещенным информационным сайтам. Эксперты объяснили, что в кризисной ситуации свободный поток информации часто спасает жизни. В то же время Евросоюз активировал спутниковую программу «Коперникус», чтобы помочь в оценке ущерба и восстановлении.