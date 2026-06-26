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В Венесуэле под завалами после землетрясений ищут выживших: видео

В некоторых населенных пунктах исчезли целые семьи. Среди пропавших без вести — дети и пожилые люди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Вчера, 25 июня, в Венесуэле произошли два сильных землетрясения. Стихия обрушилась на север страны, нанесла колоссальный ущерб и унесла жизни сотен людей.

Два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом около одной минуты, практически стерли с лица земли десятки зданий в прибрежной зоне. Особенно сильно пострадал штат Ла‑Гуайра, который объявили зоной бедствия. В одном только этом регионе рухнуло свыше сотни строений, среди которых — многоквартирный дом «Дворец Ритасоль» и отель «Эдуардс».

По обновленным сведениям издания The Guardian, число погибших к пятнице, 26 июня, достигло 235 человек, а раненых — более 4300. При этом спасатели опасаются, что итоговое количество жертв исчислится тысячами.

В завалах остаются люди, и сейчас критически важны первые 72 часа после катастрофы — так называемое золотое время, когда шансы найти выживших еще сохраняются. Ситуация осложняется тем, что серьезно повредился главный аэропорт страны имени Симона Боливара, что затрудняет доставку помощи и развертывание спасательных бригад.

На призыв о поддержке откликнулись США. Штаты готовы помочь поисково‑спасательным группам. Ради ускорения гуманитарных операций Вашингтон временно отменил часть санкций. Франция направила на место трагедии команду из 85 спасателей. Бразилия, Мексика, Испания, Португалия, Канада и Катар также пообещали содействие. Организация Объединенных Наций полностью мобилизовала ресурсы.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к бизнесу с просьбой предоставить тяжелую технику для разбора завалов. Первые спасатели из Доминиканской Республики уже на подходе. В ближайшие часы ожидаются бригады и из других стран.

Отголоски землетрясений ощущались даже далеко за пределами Венесуэлы — в бразильском Манаусе, который располагается более чем в тысяче километрах к югу от Каракаса. Столица страны тоже серьезно пострадала: в районах Альтамира и Лос‑Палос‑Грандес обрушились несколько зданий, продолжаются афтершоки.

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